تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

عادت الدوريات الأوروبية والعربية بعد انقضاء فترة التوقف الدولي في سبتمبر/أيلول الجاري، وننتظر اليوم مبارياتٍ قوية على جميع الأصعدة.



أوروبيا، تُستكمل اليوم مباريات الدوريات الـ5 الكبرى، الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

وعربيا، سنكون اليوم على موعد مع الدوري السعودي والدوري المغربي، كذلك دوري أبطال أفريقيا الذي انطلق يوم الجمعة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021 والقنوات الناقلة.

ستقام اليوم مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستجمع بين ليفربول وليدز يونايتد.

وتوقيت المباراة هو الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون البداية في الدوري الإسباني اليوم بمباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول، كما سيواجه أوساسونا فالنسيا وقادش ريال سوسييداد، وسيكون الختام بمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.

سيواجه اليوم الإنتر سامبوريا في مستهل مباريات الدوري الإيطالي، كما سيستضيف كالياري جنوى وسبيزيا أودينيزي وتورينو ساليرنيتانا.

أما قمة اليوم في الكالتشيو فستجمع بين ميلان ولاتسيو، وفي الختام سيواجه روما ساسولو.

في الدوري الألماني سيستضيف آينتراخت فرانكفورت شتوتجارت، وبوخوم هيرتا برلين وبروسيا مونشنجلادباخ أرمينيا بيليفيلد.

عدد كبير من المباريات ننتظرها اليوم في الدوري الفرنسي، حيث يواجه مونبلييه سانت إيتيان وبريست أنجيه وبوردو لانس وميتز تروا، كما يلتقي رين مع ريمس ونانت مع نيس وليون مع ستراسبورج.