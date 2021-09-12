اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادت الدوريات الأوروبية والعربية بعد انقضاء فترة التوقف الدولي في سبتمبر/أيلول الجاري، وننتظر اليوم مبارياتٍ قوية على جميع الأصعدة.

 

أوروبيا، تُستكمل اليوم مباريات الدوريات الـ5 الكبرى، الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

 

وعربيا، سنكون اليوم على موعد مع الدوري السعودي والدوري المغربي، كذلك دوري أبطال أفريقيا الذي انطلق يوم الجمعة.

 

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021 والقنوات الناقلة.

 

ستقام اليوم مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستجمع بين وليدز يونايتد.

 

وتوقيت المباراة هو الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

ستكون البداية في اليوم بمباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول، كما سيواجه أوساسونا فالنسيا وقادش ريال سوسييداد، وسيكون الختام بمباراة ضد سيلتا فيجو.

 

 

سيواجه اليوم الإنتر سامبوريا في مستهل مباريات ، كما سيستضيف كالياري جنوى وسبيزيا أودينيزي وتورينو ساليرنيتانا.

 

أما قمة اليوم في الكالتشيو فستجمع بين ميلان ولاتسيو، وفي الختام سيواجه روما ساسولو.

 

في الدوري الألماني سيستضيف آينتراخت فرانكفورت شتوتجارت، وبوخوم هيرتا برلين وبروسيا مونشنجلادباخ أرمينيا بيليفيلد.

 

عدد كبير من المباريات ننتظرها اليوم في الدوري الفرنسي، حيث يواجه مونبلييه سانت إيتيان وبريست أنجيه وبوردو لانس وميتز تروا، كما يلتقي رين مع ريمس ونانت مع نيس وليون مع ستراسبورج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا