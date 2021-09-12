شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليين ينتظمون اليوم فى التدريبات الجماعية استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الأحد محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.