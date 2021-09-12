شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواجه روسيا اليوم فى كأس العالم بليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر لكرة الصالات، مبارياته اليوم الأحد بلقاء منتخب الاتحاد الروسي في إطار المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة الصالات التى تقام فى ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر الحالي حتى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقا، وتضم مجموعة مصر كل من أوزبكستان وجواتيمالا والاتحاد الروسى.

ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة روسيا اليوم الاحد، ثم جواتيمالا 15 سبتمبر ، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر.