شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز الصفقات الجديدة وراء قرار موسيمانى بمواجهة المقاولون والاتصالات وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر طلب توفير مباراتين وديتين قبل خوض السوبر المصري ضد طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري من أجل تجهيز الصفقات الجديدة ولانسجامها مع باقي المجموعة، لاسيما أن اللاعبين الجدد يحتاجون وقت أطول ومباريات ودية للانخراط وسط المجموعة القديمة من لاعبي الأهلي.

وأكد المصدر، أن هذا ليس السبب والوحيد ولكن موسيماني يرغب في رفع كفاءة وفورمة لاعبيه البدنية من خلال الاحتكاك وخوض مباريات ودية في الفترة الحالية، بحيث يكون لاعبي الفريق الأحمر قد وصلوا لأعلى فورمة بدنية قبل خوض السوبر المصري ومن بعده استكمال مباريات بطولة كأس مصر.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي والذى اعاره لفيوتشر اف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.