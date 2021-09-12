شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس السبت، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني في إطار التحضير لخوض السوبر المصري ضد طلائع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدد يومي 13 و16 سبتمبر الجاري موعدًا لخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب، مشيرا أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.
وتلقى النادي الأهلي تلقى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.
وكشف خطاب اتحاد الكرة المصري أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة علي شوطين واذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.
وشدد الخطاب أيضا علي ارتداء الأهلي بطل دوري 2019-2020 زيه الأصلي علي أن يرتدي طلائع الجيش ثاني كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.