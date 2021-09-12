شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس السبت، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني في إطار التحضير لخوض السوبر المصري ضد طلائع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدد يومي 13 و16 سبتمبر الجاري موعدًا لخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب، مشيرا أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.