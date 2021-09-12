شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: زعلت على رحيل رمضان صبحي.. وبقول لجماهير الأهلي متزعلوش على ضياع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على التوجه بالاعتذار لجماهير القلعة الحمراء، بسبب الفترة التي تراجع مستواه فيها خلال الموسم الماضي.

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية: "أعتذر لجماهير الأهلي أيضًا على ضياع الدوري في الموسم الماضي، ولكن الظروف كانت ضدنا في كل شىء".

وعن رحيل رمضان صبحي قال الشحات: "شعرت بالحزن على رحيله من الأهلي، وهو لاعب مميز ونلعب في المنتخب سويا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".