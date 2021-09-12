شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب ضم صلاح ريكو من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عن أن هيثم شعبان المدير الفني تواصل مع صلاح ريكو لاعب إنبى لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا تواصل مع صلاح ريكو هاتفيًا لجس نبضه حول ارتداء قميص سيراميكا فى الموسم الجديد الأمر الذى تقبله اللاعب ولكن طلب الحصول على موافقة ناديه إنبي.

وكانت إدارة النادى الإسماعيلى قدمت عرضًا بمبلغ 2 مليون جنيه للحصول على خدمات صلاح ريكو، وتنتظر رد إدارة النادى البترولى للموافقة على رحيل "ريكو" في الانتقالات الصيفية.

وانتقل ريكو إلى صفوف إنبى في الموسم الماضى قادما من مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر، وشارك ريكو مع الفريق البترولى بالموسم المنقضى في 16 مباراة بمسابقة الدوري سجل هدف وحيد وصنع مثله.

قرر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة هيثم شعبان تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذي كان من المفترض بدايته الأربعاء لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ،وجاء قرار المدير الفني بعد إعلان اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.

ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.