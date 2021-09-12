فهد العتيبي معلقًا على مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره تركتور سازي تبريز الايراني في دور ال16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

واختارت قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري ابطال اسيا، المعلق الرياضي السعودي الشهير فهد العتيبي للتعليق على هذه المباراة المرتقبة.

وسيبدأ بث مباشر مباراة النصر وتركتور في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي نفس اليوم، ستلعب 4 مباريات أخرى بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، لعل أهمها بين الثنائي الاماراتي «الشارقة والوحدة» على ستاد نادي مدينة الشارقة.

وتُفتتح مباريات دور ال16 من دوري أبطال آسيا يوم الاثنين 13 سبتمبر بين استقلال طهران الايراني والهلال السعودي على ملعب زعبيل بنادي الوصل الاماراتي، وتنقل كذلك على قناة SSC شركة الرياضة السعودية.