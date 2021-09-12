شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا قبطان مركب فى رحلة بحرية قبل العودة لتدريبات الأهلي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، دور "قبطان مركب"، خلال قضاء إجازته التى حصل عليها من قِبَل الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء.

ونشر كهربا، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، فيديو قصير ظهر فيه وهو يقود المركب فى البحر، على أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، وذلك أثناء قضاء الإجازة بإحدى المدن الساحلية.

من ناحية أخرى، ينظم مسئولو النادى الأهلى احتفالية كبرى للاعبيه يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مختار التتش فى الجزيرة، احتفالا بالإنجازات التى حققها فريق الكرة فى العام الماضى، أهمها التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقى.





ويحضر الاحتفالية كل اللاعبين والجهاز الفنى وعدد من نجوم الأهلى السابقين، بعدما سبق وتعهدت إدارة الأهلى بتنظيم تكريم لائق للاعبين عن الإنجازات السابقة.