شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: ترتيبى الرابع بين مدافعى الزمالك والونش الأفضل في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود شبانة، لاعب نادى الزمالك، أن ترتيبه في الوقت الحالى بين مدافعى القلعة البيضاء في المركز الرابع، وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": لم أتفاجأ بارتداء قميص الزمالك رغم أنه له قيمته ولم أشعر بضغوط، كارتيرون طلب من الجاهزية بشكل مستمر لأن المباريات مضغوطة، وأنا حالياً مصنف رقم 4 في الفريق، بعد الونش وعبد الغنى ومحمود علاء، وحالياً الونش أفضل مدافع في مصر.

أضاف: كان نفسى ألعب مع شيكابالا، وفى مباراة الزمالك فى الدور الثانى تحدث معى وقال لى "شد حيلك"، لكن حتى الآن لم نلعب مع بعض.

وعن بدايته قال شبانة: بدأت في فريق بتروجت كان عمرى 16 سنة، بعد اللعب في نادى الزرقا، ووالدى يساعدنى دائماَ ويحفزنى على الالتزام بالتدريبات إلى جانب الدراسة، بعد 5 سنوات في بتروجت انضميت إلى المنتخب مع علاء ميهوب وكنت ألعب مع الونش.

وتابع: بعد بتروجت انضميت إلى بيراميدز في وجود أحمد حسن ومن بعده طلعت يوسف ثم فوجئت بأن النادى استغنى عنى دون أن أحصل على فرصة، وبعدها تلقيت عرض من الاسماعيلى في وجود ديسابر وكذلك إنبى، وقعت لإنبى ولكن لم أحصل على فرصة وعدت لإف سى مصر وبعد هبوط إف سى انضميت إلى أسوان.

واستطرد: سامى الشيشينى تمسك بضمى وبدأت اللعب مع الفريق بعد انضمامى مباشرة وتمسكت بالفرصة، ووالدى بمجرد تلقيت عرض الزمالك قال لى "فرصتك جتلك زي ما قولتلك" وأتمنى أكون إضافة للفريق.

واختتم: أحمد كانو تحدث معى وقال لى إن فاروق جعفر سيتحدث معى، وعرفت أن كارتيرون كان يتابعنى، وفاروق جعفر قالى لى إحنا محتاجينك وجلست معه ولم أختلف على أى يء ولم أتحدث في أى تفاصيل، ومضيت 4 مواسم.