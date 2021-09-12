شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات مازحا: بشتم قفشه لما "بيلبس كباري" للمنافسين.. وبن شرقي "بيمتعني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن علاقته مع اللاعبين داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن غرفة الملابس هى سبب نجاح الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال الشحات، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "هناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية، وداخل الملعب أملك أنا وقفشة تفاهم كبير".

وأضاف: "دائما أمزح مع قفشة لما بيلبس كباري للمنافسين، وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب".

وتابع، إن أزمة الشناوي الوحيدة هى عبارته الشهيرة "اضغط يا أيمن"، ونحن نملك لاعبين مميزين للغاية في جميع المراكز.

ووجه رسالته إلى جمهور الأهلي: "متزعلوش على الفترة اللي مكنتش موفق فيها ومتزعلوش على ضياع لقب الدوري، وهنافس على كل البطولات طول ما انتوا في ضهرنا وورانا".