شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: الروح الرياضية بين لاعبى القطبين أمر طبيعى ومباريات الديربى قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم هنداوى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، أن الروح الرياضية التى ظهرت في مباراة الأهلى والزمالك بكأس السوبر الأفريقى والذى توج به الفريق الأبيض بعد الفوز على غريمه التقليدى بنتيجة 28/27، هي أمر طبيعى.

وقال هنداوى، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الروح التى تظهر بين لاعبى الأهلى والزمالك أمر طبيعى وليس حالة خاصة، الرياضة تعلمنا ذلك ودورنا أن نوصل الرسائل الإيجابية للجماهير، وكلنا أخوات وفى الملعب كل منا يبحث عن فوز فريقه.

وأضاف: مباريات الديربى تكون حساسة جداً وهذا أمر طبيعى وحالفنا الحظ في نهاية اللقاء، ركزنا في اللقاء طوال الـ 60 دقيقة، والمباراة كانت ممتعة ومثيرة واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت، الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وسيلتقى الزمالك مع برشلونة الإسبانى فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر فى الدور ربع النهائى للبطولة التى ستقام فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.