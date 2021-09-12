شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: موسيماني "مكنش عارف يدربنا" بسبب ضغط المباريات.. وشعرت بضياع الدوري بعد تعادل الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إن خسارة لقب الدوري كانت بسبب الإجهاد في بعض المباريات، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان غير قادر على تدريب اللاعبين في بعض الأوقات بسبب ضغط المباريات.

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك استفاد من فترة الراحة وعدم المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، وشعرت بضياع بطولة دوري بعد التعادل مع الإسماعيلي، وتحقيق بعض النتائج السلبية في الدوري جاء بسبب ضغط المباريات والسفر خلال أيام قليلة وخوض اللقاءات أمام فرق قوية".

وعبر حسين الشحات عن سعادته البالغة بسبب حصوله على ميداليتين في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي ونادي العين الإماراتي، وقال: "تحقيقي لميداليتين أمر يشعرني بالفخر، ونسعى لحصد كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة".

وعن اختراقه الفقاعة الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية قال: "منعوني من الفطار وقالوا لي لا تخرج من غرفتك، ولكني تقبلت الأمر لأنه خطئي في النهاية".

واستطرد: "اللاعبون قدموا كل شيء ليحصل الفريق على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والجميع كان يضع هدفا واحدا أمامه لتحقيقه في النهاية مهما كانت الصعوبات".

وأردف: "محمد الشناوي من أرجل اللاعبين اللي قابلتهم في حياتي وعايز يساعد الناس كلها، وهو شايل مسئولية الفريق كله على كتفه وربنا يحرصه ويمنع عنه الإصابات، ومروان محسن من أنضف الشخصيات اللي عرفتها ومن أفضل الفراودة اللي لعبت ماها وعارف انه هيرجع أحسن من الأول".