شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون مهتم بضم شكري نجيب وينتظر موقف الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون يرغب في ضم شكرى نجيب مهاجم الاسماعيلى والذى لعب خلال الموسم قبل الماضى بقميص المقاولون، إلا أن ضم اللاعب ليس سهلاً.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة: بالتأكيد لدينا رغبة لضم شكرى نجيب، خاصة أنه ليس جديداً على الفريق، لكن الإسماعيلى لن يتخلى عن اللاعب، خاصة بعد تألقه في الموسم الماضى.

ويبحث المقاولون العرب عن ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفى الجارى، خاصة بعد عودة عمر سافيولا إلى إنبى بعد انتهاء إعارته، وبيع سيف الجزيرى، بالإضافة لفسخ التعاقد مع أحمد حسن مكى وهيثم الجوينى.

ويعتبر عماد فتحى هو ثالث الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعد ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.