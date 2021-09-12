شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة بيرسي تاو مع الأهلي ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة والتي تهدد مشاركته مع فريقه في مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري ومن ثم مباراة إنبي في بطولة الكأس يوم 25 من الشهر الجاري.

قال المصدر، إن بيرسي تاو كان يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وخضع اللاعب لفحص طبي بعد عودته للقاهرة وأظهرت إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة يحتاج فترة علاج من 3 أسابيع إلى شهر.

وأوضح المصدر أن بيرسي تاو سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، على أن يتم وضع برنامج تأهيلي للاعب ليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وقال الإعلامى أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هناك أنباء عن إصابة الجنوب أفريقى بيرسى تاو في العضلة الضامة واحتمال غيابه لمدة شهر.

وفى سياق متصل عبر بيرسي تاو، المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف «نادي القرن»، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا قيمة ومكانة النادي ويتطلع للتتويج معه بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وقال بيرسي تاو، في بداية حديثه للموقع الرسمى للأهلى: «عندما تلعب في جنوب إفريقيا ثم تأتي لك الفرصة لتمثيل الأهلي، فلا بد أن تسعد؛ لأن الحلم تحول إلى حقيقة، فأنا من منطقة (ويت بانك) في جنوب إفريقيا، والآن أنا هنا في الأهلي. هذه اللحظة تعني لي الكثير».