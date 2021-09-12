شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: الانسجام غاب في عهد البدري.. والجماهير افتكرت إني خدت الـ150 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي، الشكر لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، مشيرًا إلى أن الفريق عانى من بعض المشاكل خلال الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب الوطني.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الفريق عانى تحت قيادة البدري من عدم الانسجام، بسبب قلة المعسكرات وتجمع اللاعبين".

وأشار إلى أن كارلوس كيروش مدرب كبير ومخضرم، ونعمل في الفترة المقبلة على الوصول لكأس العالم وتقديم مستويات مميزة في كأس الأمم الإفريقية، وأن يكون شكل المنتخب أفضل.

وأكد حسين الشحات أن الجماهير فهمت بأن سعر الصفقة الذي أعُلن في فترة انتقالي للمارد الأحمر هو الذي حصلت عليه، مؤكدا أن هذ الأمر غير صحيح.

وأشار الشحات: "انتقالي للأهلي ب150 مليون جنية حملني ضغوطات كبيرة، خاصة وأن الجماهير كانت تنتظر مني الكثير بعد أدائي مع العين الإماراتي".

وأضاف: "الجماهير افتكرت إني حصلت على 150 مليون في "جيبي"، وهناك بعض الناس الذي رددت هذا الأمر لفترة طويلة، ولكن الموضوع أنتهى بعد فترة داخل الأهلي".