شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: قلدت رقصة شيكابالا بالكأس تضامنا مع الأباتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الأحمر، لاعب نادى الزمالك، وكابتن الفريق الأبيض لكرة اليد، سر احتفاله باستلام كأس السوبر الأفريقى على طريقة شيكابالا كابتن فريق الزمالك لكرة القدم، وقال الأحمر في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": كرة اليد المصرية أصبحت في مكانة مميزة، وهذا ما تظهره مباريات الأهلى والزمالك في الفترة الأخيرة، ومباراة برشلونة صعبة جداً في كأس العالم للأندية، هم أقوى فريق في العالم، ولكننا وصلنا مع المنتخب إلى مركز جيد وسنقدم مباراة جيدة.

وأضاف: رقصت بالكأس على طريقة شيكابالا وكنت متضامن معه بعد الأزمة الأخيرة، وطبيعى في نادى الزمالك نتضامن مع بعض ونهنئ بعض.

وتابع: الروح الرياضية التى ظهرت مع الأهلى أمر طبيعى لا نمثل على الجماهير، والفريقين قبل اللقاء سلموا على بعض واحتضنوا بعض ونخوض منافسة شريفة بعيداً عن التحدى في الملعب،

واختتم: حسين لبيب هو الأب الروحى لنا بعد كمال درويش ودائماً يدعمنا ويقف في ظهرنا، ونطمح إلى مواصلة الانتصارات، ووقعت سنتين للفريق، والإدارة صرفت المستحقات المتأخرة للاعبين، ووقعت على بياض للزمالك والنادى دائماً يقدر لاعبيه.

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت، أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وسيلتقى الزمالك مع برشلونة الإسبانى فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر فى الدور ربع النهائى للبطولة التى ستقام فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضًا.