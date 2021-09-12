شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: طلبنا ضم جنش وبعض اللاعبين من الزمالك وسيسه هدفه الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن خطة التدعيمات لزعيم الثغر في الميركاتو الصيفى الجارى، وقال مصيلحى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": فتحنا حوار مع الزمالك لضم أكثر من لاعب من ضمنهم جنشن وجنش اسكندرانى وتحدثت معه بصفة شخصية وسنضم حارس مرمى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

أضاف: المنافسة صعبة جداً في الموسم المقبل وننحت في الصخر مع وجود أندية شركات بمبالغ مادية كبيرة جداً تتعاقد مع لاعبين، وكنادى شعبى معه جماهير عريقة نحاول مواكبة ما يحدث ولكن الفرق كبير.

واصل: اللاعبين الذين تعاقدنا معهم كانوا باختيار حسام وإبراهيم حسن ونتمنى أن يحققوا إضافة للاتحاد السكندرى، القائمة الآن بها 28 لاعب، نحتاج إلى عنصرين فقط حارس مرمى ومهاجم، ورزاق سيسية طلبته من الزمالك ولكن اللاعب كان هدفه الاحتراف خارج مصر، وتحدثت معه اليوم فى الواحدة ظهراً ولكنه صمم على قراره بالاحتراف الخارجى، والاتحاد السكندرى عمره ما هيقف على لاعب.

واختتم: حسام حسن من المدربين الذين يستحقوا فرصة لتدريب المنتخب الوطنى، وكان هناك إجماع عليه في حالة اختيار مدرب مصرى، وكنا سعداء جداً في هذا الأمر ولم أفكر في المدرب الذى سأتعاقد معه لإدارة الاتحاد بعد رحيله، ولكن كنت سعيد جداً لحسام حسن بترشيحه.