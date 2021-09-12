شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: عبد الله السعيد طلب 20 مليون سنويا للعب للزمالك.. والأبيض وافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن طلب عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، من إدارة نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأكد كريم، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الزمالك وافقت على منح اللاعب هذا الرقم وسط تمسكهم التام بإبرام الصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود من إجازته للاجتماع مع إدارة بيراميدز في غضون الساعات المقبلة للموافقة على رحيله إلى الزمالك.

وأوضح، أن إدارة بيراميدز اشترطت التعاقد مع لاعب بديل للموافقة على رحيل السعيد، وخاصة المغربي وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي.