شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: طلعت يوسف لم يحسم موقفه من تدريب الإسماعيلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندرى، أنه لم يوقع على عقود تدريبه للإسماعيلى حتى الآن والمفاوضات لا تزال قائمة بشأن تدريب الدراويش في الموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الإسماعيلى ما زال في مرحلة التفاوض مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القادمة.

وشدد المصدر على أنه لم يوقع عقود تدريب الإسماعيلي حتى الآن ولا توجد أية خطوات رسمية حتى الآن، والمدير الفني ينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات قبل حسم مصيره النهائي بشأن قبول العرض من عدمه.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع طلعت يوسف لتدريب الدراويش فى فترة سابقة، ولكنه اعتذر عن الاستمرار بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه قاد خلالها تدريبا وحيدا، لخلافات إدارية كما أوضح بعدها فى تصريحات تليفزيونية.

وأنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تستعد للإعلان عنها فور الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى يقود الدراويش فنياً،وهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة وعصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة وباولن فوافى لاعب المقاصة السابق.

قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، تأجيل البت فى قرار دخول الدراويش معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد وإستطلاع رأيه فى هذا الشأن خاصة أن النادى يعانى من أزمة مادية تمنع خوض معسكر خارج الأراضى المصرية.

كما قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجددا للإثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.