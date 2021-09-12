شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الحديث عن صفقة عبد الله السعيد في الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كواليس التفاوض مع عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، مؤكدا أن الحديث عن الصفقة سيكون في الوقت المناسب.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تليفزيونية: "كان البعض يعيب بسبب الحديث عن الصفقات في وسائل الإعلام بشكل مستمر، وسنتحدث عن ملف عبدالله السعيد في التوقيت المناسب ولن أتحدث عنه في الوقت الحالي".

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق إنجاز في مونديال الأندية لكرة اليد، وسنجتمع مع الجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة لبحث الملف برمته واحتياجاته".

واختتم: "لن نذهب لكأس العالم للأندية لمجرد التمثيل المشرف لكننا نسعى للوصول إلى أبعد مدى في البطولة".