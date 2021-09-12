شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب: 6 أندية من الدورى طلبت ضم 9 لاعبين من الزمالك وعينا على الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن النادى يركز في الفترة المقبلة على كأس مصر، بعدما حصد فريق اليد كأس السوبر الأفريقى، وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": كرم كبير من ربنا اجتهدنا وربنا كلل جهودنا بالنجاح، جماهير الزمالك تستحق الفرحة بكل فرقهم لأنهم أقوياء جداً في الأربع ألعاب الجماعية على وجه التحديد، وعينا على كأس مصر في الفترة المقبلة.

أضاف: لاعبو الزمالك يستحقون أن نفتخر بهم لأنهم تحملوا الكثير ونحاول منحهم جزء من حقوقهم، وما نحاول أن نقدمه هو منحهم حالة من الطمأنينة وخلق حالة من الاستقرار، وخلقنا حالة من التناغم بين الإدارة والألعاب كلها، وهذا ما ساعدنا على تخطى الأزمات المالية بحرفنة وهدوء.

واصل: لدينا لاعبين في جميع الألعاب من أفضل اللاعبين في مصر، وبصرف النظر عن الأسماء اليوم هناك 5 أو 6 أندية تقدموا بعروض لضم 8 أو 9 لاعبين من الزمالك، ونتحفظ تماماً على الأسماء حتى يتم الأمر .

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت، أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

وسيلتقى الزمالك مع برشلونة الإسبانى فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر فى الدور ربع النهائى للبطولة التى ستقام فى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.