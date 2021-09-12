شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم لاعبا جديدا من الدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى سيراميكا على خدمات اللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتى.

ويشغل جمال السعيد مركزى الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ويمتاز بالمهارة والتصويب الجيد على المرمى.

وخاض جمال السعيد أول تدريب له مع سيراميكا اليوم مع بداية فترة الإعداد بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء منافسات مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، العودة للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة.

ويبدأ نادي سيراميكا خوض تدريباته الجماعية استعدادًا لبدء منافسات الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الموسم الماضي.

ويواصل فريق سيراميكا استعدادته للموسم الجديد يوميا لحين تحديد موعد المعسكر المغلق الذي سيخوضه الفريق، استعدادًا للموسم الجديد

ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء، بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.