شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لن نضم حارس مرمى جديدا.. وهدفنا إعادة الجيل الذهبى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن إدارة ناديه أغلقت ملف الصفقات وحاليا التركيز على فترة الإعداد، مشيرا إلى أنه تم تلبية احتياجات الجهاز الفنى ولكن إذا حدثت مستجدات سوف نرى إمكانيات ضم صفقات جديدة من عدمه.

قال فى تصريحات تلفزيونية: "لا نفكر فى التعاقد مع حارس مرمى فى الصيف الحالى والأمر لا أساس له من الصحة".

تابع: "سعد سمير من الشخصيات المحترمة وهو من اللاعبين الكبار وكان له دور كبير مع محمد الشناوى وأيمن ووليد سليمان وعمرو السولية ومساعدة سيد عبد الحفيظ داخل غرفة الملابس، وكل ما يخص مستقبله سنرى المصلحة العامة التى تخدم اللاعب والنادي".

وأوضح أن مروان محسن من اللاعبين الملتزمين وممكن تكون الناس شايفاه فنيا كان فيه بعض الاهتزاز ولكن عمل كل ما بوسعه لمساعدة الأهلى ولم يفتعل مشاكل ومن اللاعبين المحترمين".

استرسل مدير التعاقدات بالأهلي: "الكلام عن فسخ العقد مع جونيور أجايى غير مطروح ولم نجلس معه لفسخ العقد وما حدث أنه متواجد على قائمة الانتظار وهو لاعب مهم ومن اللاعبين القدامى وحقق نجاحات وصعب أن تكون العلاقة بهذا الشكل، ويوجد احترام حتى ولو كان هناك تراجع فى أدائه البدني".

واصل: "محمد عبد المنعم لم ينتقل لأى نادى ولا يزال على قوتنا ومن الطبيعى خروج لاعبين للإعارة فى الفترة القادمة بالتنسيق مع لجنة التخطيط والجهاز الفني".

أضاف: "هناك نجاح كبير فى تعاقدات الأهلى، وبداية من السوبر المصرى ثم كأس مصر كل مسئول أو لاعب فى قطاع كرة القدم سيقدم كل ما عليه لاستمرار نجاحات فريق الكرة وعودة درع الدورى للجزيرة ولإعادة الجيل الذهبى للأهلى لأن القائمة الحمراء لم تكن مكتملة كما هو الحال حاليا".