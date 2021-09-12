شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: بيراميدز لم يطلب بن شرقى ومستحيل التنازل عن أعمدة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن القلعة البيضاء لم تتلق أى خطاب من بيراميدز لطلب الحصول على خدمات بن شرقى مقابل عبد الله السعيد وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": ولم نتلقى جواب من بيراميدز يطلب أشرف بن شرقى مقابل عبد الله السعيد، ونحدد قوام فريقنا بما يتناسب مع البطولات التى نشارك فيها، ومستحيل التفريط في الأعمدة الرئيسية للفريق.

أضاف: حمدى النقاز سنعلن بوضوح ما حدث معه بالكامل اليوم أو غدا، وكل المعارين عادوا للزمالك وكريم بامبو فقط هو من قمنا ببيعه، ورزاق سيسيه سيعود يوم 1 أو 2 أكتوبر وسيعود على النادى وأرسلنا له تأشيرة السفر، وسنجلس معه لنرى احتياجاتنا ونتخذ القرار النهائى حسب رأى كارتيرون.

ويعود عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز وصفقة الزمالك المنتظرة، إلى القاهرة اليوم، الأحد، قادمًا من دبى بعدما حرص على قضاء إجازته فى الإمارات.

ويترقب عبد الله السعيد حسم ملف انتقاله لصفوف نادى الزمالك بداية من عودته إلى القاهرة، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات مع اللاعب لحسم المفاوضات ولكن تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى مؤخرا أجل المفاوضات لحين عودته.

من جانبه، أكد عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز فى تصريحات سابقة، إن قرار رحيل عبد الله السعيد ليس قرار الإدارة التنفيذية فقط بل سيتم العودة إلى ملاك النادى وهو ما سيحدث فى الفترة الحالية لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، خاصة فى ظل التمسك الشديد من جانب عبد الله السعيد فى الانتقال إلى القلعة البيضاء بالموسم المقبل لخوض مزيدا من التحديات فى مشواره الكروي، خاصة بعد المفاوضات التى دارت معه فى الفترة الماضية من جانب إدارة الزمالك بخلاف تحفيز لاعبى الفريق الأبيض له على الإنضمام إلى قلعة ميت عقبة وسط ترحيب كبير من جانب اللاعبين بتواجده فى صفوف الفريق الأبيض.