شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عرض ساسى سبب تأخير تجديد على معلول للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أن فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى قدم عرض احتراف لعلى معلول ظهير أيسر الأهلى ومنتخب تونس، وقال زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم": هناك خلاف مادى بين معلول والأهلى، وفرجانى ساسى جلب له عرض فى نفس المكان اللى هو فيه، ولكن معلول متمسك بالأهلى وطلب رقم أعلى من عرضه بقليل، ولكن الأهلى تمسك بعرضه لأن هذا ميزان الأهلى وأوضة اللبس والعدالة فى الأرقام.

وأضاف: على معلول يقترب من الموافقة على عرض الأهلى لأن لديه حسابات أخرى مع النادى وهى أن يكون جزءا من تاريخ الأهلى.

وكشف مصدر داخل الأهلى حقيقة وجود خلاف بين إدارة القلعة الحمراء والتونسى على معلول الظهير الأيسر بشأن تجديد عقد الدولى التونسى، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد فى ظل سعى إدارة الأهلى للانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين.

وقال المصدر إنه لا يوجد خلاف بين إدارة الأهلى ومعلول، وتوجد رغبة مشتركة من الطرفين فى تجديد عقد اللاعب، مشيرا إلى أن اللاعب من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر والإدارة متمسكة بتجديد عقده وترغب فى تلبية طلباته المالية للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

وشدد المصدر على أن راتب معلول الجديد قد تتخطى المليون و200 ألف دولار سنويا، مشيرا إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأخيرة ويتبقى وضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد الجديد لمعلول قبل تجديد عقده.