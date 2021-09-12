شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف سر رحيل على ماهر ويعلن عن المدرب الجديد خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، عن موعد الإعلان عن المدرب الجديد للفريق البورسعيدى بعد استقالة على ماهر، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الأقرب مدرب من خارج مصر، وسنعلن غداً عن المدرب الجديد، والمدرب الجديد قد يصل اليوم أو غداً، دائماً اعتدنا على أن المدرب الأجنبى يكون اسم كبير.

أضاف: على ماهر لم يرحل بسبب عدم الاتفاق مع إدارة المصرى على الصفقات والراححلين إطلاقاً، لأن مصلحة النادى الحفاظ على القوام الأساسى، وطبقاً للائحة سنلعب بالقوام الأساسى للفريق في الكونفدرالية ولذلك رفضنا التفريط في القوام الأساسى، لكن الخلاف كان في وجهات النظر مع لاعب واحتد الخلاف في مكتب رئيس النادى.

واصل: اللاعب لم يكن في نيتنا حضوره ولكن وجدنا تصريح على السوشيال ميديا عن اللاعب يقول أنه يتم معاملته بطريقة عنصرية من قبل على ماهر، وتم التواصل مع اللاعب ونفى تماماً أن هذا حدث، وبعدما استشعر اللاعب خطورة الأمر تواجد في المكتب دون اتفاق معه في وقت تواجد على ماهر لمراجعة التدعيمات فطلب أحد الأعضاء جلسة تصالح بين الطرفين، وعلى ماهر انفعل وانتهى الأمر.