شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: جنش يوقع لفيوتشر مقابل 6 ملايين على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن محمود عبد الرحيم، جنش حارس الزمالك، وقّع على عقود انتقاله لفيوتشر بداية من الموسم الجديد.

وقال كريم شحاته في برنامجه "كورة كل يوم" المذاع علي قناة الحياة، إن جنش سيحصل خلال مدة الاعارة على 6 ملايين جنيه، وهو أقل من راتبه السنوي في الزمالك بواقع مليون ونصف، حيث كان يحصل في الزمالك على 77 ملايين ونصف سنويا.

وأكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه فخور ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد التي تحققت بالأمس على حساب الأهلي.

وقال لبيب، في تصريحات تليفزيونية: "المجهود يحسب للمجلس بأكمله وما تحقق نتاج عمل اللجنة بكل أعضائها، وفرنا المناخ الأمثل لكل الألعاب وحققنا ما يقرب من 7 بطولات وننتظر التتويج ببطولة كأس مصر".

وأضاف: "فرع النادي الجديد بـ6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة حتى مع وضع الرتوش الأساسية لهما".

ونجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

واستطاع الزمالك التفوق على غريمه التقليدى الأهلى للنسخة الثالثة على التوالى بعد حصد لقبى 2018، 2019 على حساب الأهلى أيضا.

ورفع الزمالك رصده إلى النجمة السابعة ، حيث توج الأبيض من قبل باللقب أعوام: 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، ليحرم الأهلى من التتويج باللقب الثانى فى تاريخه.