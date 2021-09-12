الشحات: سببان وراء خسارة الدوري.. وألعب مصابا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن أسباب فقدان لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن تحامل على نفسه في بعض المباريات من أجل المارد الأحمر.

وقال الشحات، في ضيافة برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "جمهور الأهلي طماع بطولات ونحن كلاعبين نشبهه، جمهور الأهلي دائما (عشمان) في كل اللاعبين لتحقيق كل البطولات، نفس الأمر بالنسبة لنا، نسعد بسعادة جماهير الأهلي".

وأضاف: "نحن سبب خسارة الدوري، فقدنا اللقب بسب التقصير في بعض المباريات وإضاعة النقاط السهلة، كان يجب أن نحقق الفوز في بعض المباريات لكننا تأثرنا من ضغط المباريات وإجهاد السفر، موسيماني لم يجد وقتا لإقامة المران في بعض الأوقات".

وأوضح: "على الجانب الآخر حصل الزمالك على راحة استفاد منها بخوض فترة إعداد قصيرة وهو ما ساعده على حصد اللقب".

وأكد: "كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان دائم التشجيع لنا في ظل الإخفاقات، وبعد خسارة الدوري اجتمع بنا وطالبنا بغلق صفحة الدوري، وقال لنا إننا من أفضل اللاعبين في إفريقيا، وطالبنا بحصد جميع البطولات".

وأكمل: "ننتظر لقاء السوبر وبطولة كأس مصر بفارغ الصبر لتعويض خسارة الدوري".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلا: "كثيرا ما لعبت مصابا وتحاملت على نفسي من أجل الأهلي، لكنها ليست إصابة مزمنة وأتمنى أن أتعافى منها خلال الفترة المقبلة، أرتدي قميص الأهلي وهذا ما يخفف عني".