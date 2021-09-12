الشحات: افتقدنا الانسجام في منتخب مصر.. وتأثرنا بضغط مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي، الشكر لحسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على الفترة التي قضاها كمدير فني للمنتخب الوطني.

وقال الشحات في تصريحات لقناة "الحياة": "أشكر البدري على الفترة الماضية مع منتخب ونتقابل على خير باذن الله".

وأضاف:" في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا الجميع كان في حالة إرهاق بسبب ضغط المباريات، وفي مباراة الجابون كان هدفنا المكسب لكن الأمور كانت صعبة وفي النهاية خرجنا بالتعادل".

وأوضح، أن منتخب مصر خلال الفترة الماضية كان يفتقد التجمع في معسكرات كثيرا كباقي منتخبات إفريقيا، بالإضافة لعدم خوض مباريات ودية لذلك لم هناك انسجام.

وتابع:" افتقدنا الانسجام في المنتخب بسبب تبعاد فترات التجمع الدولي، وضغط مباريات الدوري أثرت على أداء منتخب مصر".

وأتم تصريحاته:" نحتاج لتحقيق الفوز في المباريات القادمة بتصفيات كأس العالم ومع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر ولدينا الطموح والقدرة على التأهل لمونديال قطر".