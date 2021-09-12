مصدر بالأهلي لمصراوي: بيرسي تاو يغيب 3 أسابيع بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو صانع ألعاب الفريق تعرض للإصابة وسوف يغيب لمدة ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم أن بيرسي تاو تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة وغادر الملعب، قبل نهاية أحداثها.

وأضاف: "اللاعب خضع لفحص طبي كامل بإحد مستشفيات القاهرة والتي أثبتت إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة".

وأوضح: "سيغيب بيرسي تاو عن التدريبات لمدة ثلاثة أسابيع سوف يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي للإستشفاء من الإصابة".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المحلي المقرر لها 21 سبتمبر الجاري باستاد الجيش المصري ببرج العرب، ثم يستأنف بعد ذلك مباريات كأس مصر والتي سيتبعها دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا ثم انطلاق الدوري.