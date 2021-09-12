أمير توفيق يوضح.. هل انتهى ميركاتو الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن النادي أغلق ملف الصفقات، مشيرا إلى أنه لن يتطرق مع النيجيري جونيور أجايي لفسخ التعاقد.

وقال توفيق، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "أغلقنا ملف الصفقات في ظل الوضع الحالي، وفَّرنا جميع احتياجات الجهاز الفني للأهلي ولن نتعاقد مع حارس مرمى جديد".

وأضاف: "حتى الآن سعد سمير مستمر في الأهلي، وإذا جاء عرض للاعب سنتحدث معه ونبحث عن الأفضل، وهو من اللاعبين الكبار الذين كان لهم دور في غرفة خلع الملابس، كل ما يبحث عنه هو خدمة الأهلي بشكل عام بعيدا عن الأمور الفنية".

وتابع: "مروان محسن لاعب ملتزم وساعد الأهلي بكل ما يقدر عليه ولم يفتعل أي مشكلة خلال تواجده في النادي مع أي مدير فني، ونتمنى له كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة".

وأكد: "لم نتطرق مع جونيور أجايي لفسخ التعاقد، اللاعب الآن على قائمة الانتظار بسبب عدد الأجانب، وهو من اللاعبين المهمين والقدامى".

وواصل: "قد يكون هناك بعض التغيرات أو الاختلافات الفنية بشأن أجايي، لكن هناك علاقة احترام تجمع بينه وبين النادي، اللاعب في قائمة الأهلي وسيحصل على مستحقاته بشكل طبيعي وقد يستمر مع الفريق حتى شهر يناير المقبل".

واستمر: "كريم نيدفيد ومحمد محمود يتواجدان في الأهلي بشكل طبيعي، وغير صحيح ما تردد بشأن انتقال محمد عبدالمنعم إلى فيوتشر، وبعض اللاعبين سيخرجون للإعارة خلال الأسابيع المقبلة".

وأتم مدير التعاقدات بالأهلي قائلا: "حققنا نجاحا كبيرا في ملف التعاقدات، وبداية من السوبر الإفريقي وكأس مصر كل مسؤول أو لاعب أو عامل سيفعل ما بوسعه لاستمرار نجاحات فريق الكرة وإعادة ذكريات الجيل الذهبي للأهلي، لدينا قائمة كبيرة الآن، منذ فترة طويلة لم نملك قائمة متكاملة بهذا الشكل".