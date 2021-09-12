الاتحاد: فاوضنا الزمالك لضم جنش.. وسيسيه أبلغنا بعدم اللعب في مصر مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه بدأ مفاوضات مع لجنة إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية للتعاقد مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس القلعة البيضاء.

وأشار مصيلحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن رزاق سيسيه أبلغه بعدم رغبته في البقاء بين أندية الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وقال مصيلحي: "مجلس إدارة الاتحاد يقوم بالنحت في الصخر، نحن كناد شعبي ولدينا جماهير كبيرة نحاول مواكبة أندية الشركات والمؤسسات التي تبرم صفقات بمبالغ كبيرة للغاية، الأمر صعب جدًا جدًا علينا".

وأكمل: "تحدثنا مع إدارة الزمالك للتعاقد مع محمود جنش، لكن لكي أكون أمينًا فلن استطيع أن أنافس فاركو أو فيوتشر ماليًا، لكني تحدثت مع اللاعب وأحاول إقناعه كونه من الأسكندرية".

واختتم: "رزاق سيسيه إتخذ قراره بإنه يريد الاحتراف خارج مصر خلال الفترة المقبلة، ولا يرغب في اللعب بالدوري المصري مرة أخرى، ولدي رسائل منه بهذا الحديث".