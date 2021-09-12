الأحمر: مواجهة برشلونة في مونديال الأندية صعبة.. وشيكابالا أحد رموز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد الأحمر، لاعب الزمالك لكرة اليد، أن الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي أمر هام، مؤضحًا أن مباراة فريقه أمام الأهلي أظهرت وجه مشرف لكرة اليد المصري، بعد الإنجازات التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وقال الأحمر في تصريحات لقناة "الحياة":" بطولة السوبر الإفريقي مهمة ومحببة إلى قلوبنا وحلم بنحلمه كل سنة".

وأضاف:" مباراتنا أمام الأهلي كانت محترمة وتليق بكرة اليد المصرية، بعد الانجازات التي تحققت على مستوى منتخب مصر في مختلف البطولات واحتلال المركز الرابع في أولمبياد طوكيو".

واوضح، أن مواجهة فريق برشلونة في مونديال الأندية ستكون صعب جدا، لأن الفريق الإسباني يضم أفضل اللاعين في العالم ويملك كل عناصر قوية".

وتابع:" لدينا لاعبين على مستوى عالي وسنستعد بشكل قوي للمباراة أمام برشلونة، مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي كانت أول مباراة في الموسم لكن سنكون بشكل أفضل في كأس العالم للأندية".

وعن الاحتفال على طريقة شيكابالا بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي علق الأحمر قائلا:" شيكابالا رمز من رموز الزمالك ودائما ما نهنيء بعضنا البعض ونشجع بعضنا".