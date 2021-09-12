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كلوب: سنبحث عن حلول لتعويض غياب صلاح وماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي، بأنهم سيعملون على التوصل لحلول من أجل تعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني عن الفريق خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة ليدز يونايتد: "نحن نعلم هذا (غياب محمد صلاح وماني)، علينا أن نتعامل مع الموقف، وسوف نتعامل معه، كيف ذلك؟ سوف نرى في شهر يناير."

وتابع: "الناس الآن تقول أننا يجب أن تعاقد مع لاعبين اثنين في مركز الهجوم، بنفس إمكانات ساديو وصلاح".

وأضاف: "هذا لا يمكن أن يكون حل، حيث أننا لا نستطيع القيام بذلك، لذا يجب أن نبحث عن حل في يناير".

وينضم كل من محمد صلاح، وساديو ماني إلى منتخبي مصر والسنغال في بطولة أمم إفريقيا التي سوف تنطلق يناير المقبل وتمتد حتى شهر فبراير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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