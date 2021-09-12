رئيس الزمالك: ينقصنا بطولة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ذكر تفاصيل ما وصلت إليه المفاوضات بشأن التجديد للمغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق أو التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز.

وقال لبيب، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة" مساء السبت: "أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عاشقون للقلعة البيضاء وأثني على جميع مجالس إدارات الزمالك السابقة".

وأضاف: "سعداء بحصولنا على البطولات السابقة وآخرهم لعبتي في كرة اليد بحصد لقب السوبر الإفريقي".

وتابع: "نجحنا في التتويج بـ7 بطولات منذ قدومنا حتى الآن وينقصنا بطولة واحدة وهي كأس مصر، بجانب ملفي فرع 6 أكتوبر وشركة كرة القدم، سنحاول وضع الخطوط العريضة لأن الوقت ليس كافيا".

وأكمل: "لم أحسم موقفي من الترشح للانتخابات المقبلة، لم أفكر في هذا الأمر حتى الآن، وسأحسم موقفي بشكل نهائي في شهر أكتوبر المقبل".

وأوضح: "نسير بخطوات إيجابية في ملف التجديد لأشرف بنشرقي، لكننا لا نريد ذكر أي تفاصيل، ما تم رسميا هو تفعيل عقد شراء سيف الجزيري وضم عمر كمال ومحمود شبانة، وهناك مفاوضات مع لاعبين آخرين".

وعن المفاوضات مع عبدالله السعيد، أوضح حسين لبيب: "كل الناس كانت تعيب على نادي الزمالك بسبب الكشف عن تفاصيل ما يحدث، والآن يطالبونا بالكشف عنها قبل حدوثها، لكننا لن نعلن عن أي شيء إلا في الوقت المناسب".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "بيراميدز لم يطلب التعاقد مع أشرف بنشرقي في مقابل الاستغناء عن عبد الله السعيد، لم نتلق خطابًا بهذا المعنى نهائيًا".