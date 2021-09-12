متى موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في دوري ابطال اوروبا امام يونج بويز والقنوات الناقلة؟

يقدم لكم الخليج 365 تفاصيل وموعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في دوري ابطال اوروبا امام يونج بويز والقنوات الناقلة.

يستضيف ملعب سويس وانكدورف في مدينة بيرن السويسرية مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي ويونج بويز السويسري، مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات.

تُنقل مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز على قناة بي إن سبورتس بريميم الأولى beIN sports 1، ويعلق على اللقاء في البث المباشر المعلق الرياضي العماني «خليل البلوشي».

وستكون هذه المباراة هي الثانية بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد أن لعب ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر، وقاد الفريق للفوز بنتيجة 1/4 على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في دوري ابطال اوروبا امام يونج بويز؟

يحين موعد مباراة مانشستر يونايتد امام يونج بويز مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ضمن المجموعة السادسة بدور مجموعات دوري ابطال اوروبا.

وسيسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على الصعود إلى ثمن النهائي أمام الثنائي العنيد «فياريال وأتالانتا».

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ويونج بويز

التقى الفريقان في مناسبتين فقط بمنافسات دوري أبطال أوروبا بموسم 2019/2018، واستطاع مانشستر يونايتد هزيمة يونج بويز ذهابًا وإيابًا.

انتهت المباراة الأولى على ملعب يونج بويز لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 3/صفر، وسجل بول بوجبا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 35 و44، وأضاف مواطنه الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وفي لقاء العودة، انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90 ليحتفل بالفوز على يونج بويز عندما سجل البلجيكي مروان فيلايني هدف الفوز الوحيد.

وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد آنذاك لاعبين أمثال كريس سمولينج وفيل جونز ولويس أنطونيو فالنسيا وروميلو لوكاكو.