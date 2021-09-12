تعرف على موعد مباراة ميلان ولاتسيو والقنوات الناقلة مع المعلق في قمة مواجهات اليوم الثاني بالجولة الثالثة من الدوري الايطالي «السيري آ».

بدأ موسم نادي ميلان الدوري الايطالي بانتصارين، كما فعل الموسم الماضي، ونجح في إنهاء الدور الأول حينها متصدرًا لجدول الترتيب بشكل مفاجئ؛ وسيسعى رجال ستيفانو بيولي إلى تحقيق الانتصار الثالث عندما يستقبلون لاتسيو على ملعب سان سيرو.

ورفع الروسونيري سقف تطلعات عشاقه بالفعل مع بداية الموسم، بعدما سجل أربعة أهداف مع الظهور بأداء رائع خلال الشوط الأول ضد كالياري بالجولة الماضية، وهو إنجاز حققوه آخر مرة في نوفمبر 2011.

ويعد ميلان واحدًا من ضمن 6 أندية جمعت العلامة الكاملة بعد مرور أول جولتين، حيث يتواجد في المركز الخامس بجدول الترتيب في الوقت الحالي، وفي سجله التهديفي 5 أهداف، بينما دخل مرماه هدف وحيد.

على الجهة المقابلة، بدأ لاتسيو الدوري الايطالي تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري بشكل مميز، إذ سجل 9 أهداف في الجولتين الافتتاحيتين لأول مرة في تاريخه.

ومن الغريب أنه حتى في المواسم التي حقق فيها لاتسيو اللقب (1973/74 و1999/2000)، لم يصل البيانكيليستي إلى تسعة أهداف أو أكثر قبل الجولة الخامسة.

وسيسعى رجال ماوريتسيو ساري مواصلة حملتهم الشرسة في الدوري الايطالي بعبور محطة ميلان، أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل الحفاظ على تماسك واستقرار الفريق خلال الجولات القادمة.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي، يوم الأحد 12 سبتمبر 2021، بإدارة من الحكم «دانيلي شيفي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان ولاتسيو على قناة اليوتيوب لرابطة الدوري الايطالي، بصوت المعلق الرياضي السوري «ميشيل سعد»، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.