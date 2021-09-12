بداية كارثية بعد رحيل رونالدو.. نابولي يزيد من جراح يوفنتوس



زاد نابولي من آلام يوفنتوس بعدما أحرز كاليدو كوليبالي هدفاً قرب النهاية، ليقلب صاحب الأرض تأخره إلى فوز 2-1 السبت، ويحافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بينما استمر غياب الانتصارات عن منافسه القادم من تورينو.



وغاب العديد من اللاعبين عن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، بسبب الإصابة أو تأخر عودة آخرين بعد فترة التوقف الدولي، لكن يوفنتوس تقدم باستاد دييغو أرماندو مارادونا بهدف ألفارو موراتا.



واستحوذ نابولي على الكرة لكنه عانى لترجمة الفرص إلى أهداف إلى أن أبعد الحارس فويتشيخ شتيسني تسديدة لورينتسو إنسيني بشكل سيئ، لتتهيأ أمام ماتيو بوليتانو ليضعها في الشباك في الدقيقة الـ57.



وواصل صاحب الأرض ضغطه بحثاً عن هدف الفوز والذي جاء بشكل غريب قبل خمس دقائق من النهاية.



وأعاد البديل مويزي كين، مهاجم يوفنتوس، كرة إلى حارسه شتيسني بعد ركلة ركنية والذي أبعدها بصعوبة لتصل إلى كوليبالي ليضعها في المرمى.



ويتصدر نابولي المسابقة بتسع نقاط من ثلاث مباريات، فيما تراجع يوفنتوس إلى المركز 16 وله نقطة واحدة.



ويبدو أن يوفنتوس يعاني هجومياً بعد رحيل كريستيانو رونالدو هدافه الأبرز خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي تألق اليوم مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد وسجل ثنائية ليقوده للفوز 4-1 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.



وفي وقت سابق، قال فيدريكو كيروبيني مدير الرياضة في يوفنتوس، إن ناديه اضطر لبيع كريستيانو رونالدو في أغسطس/آب الماضي، لأن اللاعب طلب ذلك، وأضاف أن رحيل المهاجم البرتغالي الدولي ربما يكون بداية لتغييرات في النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وعاد رونالدو (36 عاماً)، لناديه السابق مانشستر يونايتد بعد أن أمضى ثلاثة أعوام في صفوف يوفنتوس، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي مرتين وأحرز 101 هدف.



تغييرات في يوفنتوس



وأشار كيروبيني في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة توتوسبورت: "لنقل إنه لم يكن هناك مجال للإبقاء على رونالدو بعد أن تحدث إلينا بالطريقة التي تكلم بها معنا. كان لابد من الرحيل. كان واضحاً تماماً في التعبير عن رغبته، ولم يكن بوسعنا إرغام لاعب على البقاء في مكان ضد رغبته".





وبعد رحيل رونالدو استعاد يوفنتوس خدمات مويزي كين من إيفرتون بناءً على عقد إعارة لمدة عامين.



وقال كيروبيني إن التعاقد مع كين (21 عاماً)، ربما يؤشر إلى سياسة جديدة تتعلق بالانتقالات في يوفنتوس، لأن "كين ليس بديلاً لرونالدو لكنه عنصر في إطار خطة تهدف إلى الاستمرار في الفوز ضمن مشروع مختلف.. بيع رونالدو يمثل نهاية لمرحلة وعودة لاعب شاب تمثل بداية لمرحلة أخرى".



وعبّر كيروبيني عن تفاؤله بقرب تمديد التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.



المصدر: وكالات