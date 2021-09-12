الامارات | فوز حتا وتعادل مفاجىء للبطائح في تمهيدي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حتا وتعادل مفاجىء للبطائح في تمهيدي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق حتا الفوز، أمس، في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بفوزه على مصفوت (3-2)، ضمن الجولة الأولى، حيث سجل له عبيد عيد (37) ومحمد الحمادي (38)، وراشد سالم (58)، بينما سجل لمصفوت البرازيلي كارلوس (85)، ومواطنه برونو (90+4).

وتعرض فريق البطائح لتعادل مفاجىء على ملعبه أمام مسافي بهدفين لكل منهما، وسجل للبطائح البرازيلي تياغو(5)، والمقيم البحريني أحمد جلال (41)، ولمسافي البرازيلي فيدليس (45 و53).

وحقق التعاون الفوز أيضاً على ملعبه أمام الوافد الجديد فريق سيتي (3-1)، وسجل له البرازيلي جيلسون هدفين (45) و90+6)، وأحمد الشحي (58)، بينما لسيتي عبيد ابراهيم (48).

وحقق دبا الحصن الفوز على الرمس (4-1)، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن حتا، وسجل لدبا الحصن حسن راشد (25)، والعماني محمد المربوعي (34)، والبرازيلي سوزا (45)، وعبدالقادر علي (82)، وللرمس خليل إبراهيم (72).

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