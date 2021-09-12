الامارات | اتحاد أميركا الجنوبية ينتقد «فيفا» بسبب «المونديال كل عامين»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد أميركا الجنوبية ينتقد «فيفا» بسبب «المونديال كل عامين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) محاولات الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة كأس العالم كل سنتين، معتبراً في بيان صحافي أنه «لا مبرر من الناحية الرياضية» لتقصير الفترة الفاصلة بين البطولات الكبرى.

وفي بيان شديد اللهجة مشابه لرفض الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) هذا الاقتراح، قال «كونميبول» إن تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين سيقلص نوعية البطولة المقامة راهناً مرة كل أربع سنوات. وقال في بيانه: «كأس العالم مرة كل سنتين يمكن أن تشوه أهم مسابقة كرة قدم في العالم، تقلص نوعيتها، وتقوض حصريتها ومعاييرها الصعبة راهناً». وأضاف: «ستشكل عبئاً يصعب ويستحيل عملياً إدارته في روزنامة المسابقات الدولية».

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