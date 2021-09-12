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الامارات | اتحاد أميركا الجنوبية ينتقد «فيفا» بسبب «المونديال كل عامين»

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برازيليا ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) محاولات الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة كأس العالم كل سنتين، معتبراً في بيان صحافي أنه «لا مبرر من الناحية » لتقصير الفترة الفاصلة بين البطولات الكبرى.

وفي بيان شديد اللهجة مشابه لرفض الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) هذا الاقتراح، قال «كونميبول» إن تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين سيقلص نوعية البطولة المقامة راهناً مرة كل أربع سنوات. وقال في بيانه: «كأس العالم مرة كل سنتين يمكن أن تشوه أهم مسابقة كرة قدم في العالم، تقلص نوعيتها، وتقوض حصريتها ومعاييرها الصعبة راهناً». وأضاف: «ستشكل عبئاً يصعب ويستحيل عملياً إدارته في روزنامة المسابقات الدولية».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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