الامارات | منتخب الجودو يدشن اليوم مشاركته في بطولة العرب بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يدشن اليوم مشاركته في بطولة العرب بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، منافسات البطولة العربية للجودو للمنتخبات والأندية لفئات الناشئين والشباب والبراعم والمكفوفين للبنين والبنات، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 16 الجاري، بمشاركة منتخب الإمارات، وفريق الفجيرة للفنون القتالية، وفرق من تسع دول عربية، بإجمالي عدد لاعبين ولاعبات يصل إلى 600 لاعب ولاعبة.

وسيكون الظهور الأول للاعبي منتخب الإمارات ونادي الفجيرة على مستوى الناشئين اليوم، على ضوء قرعة تلك الفئة التي جرت الخميس الماضي، وشهدت مشاركة 32 نادياً من مصر. وكانت بعثة المنتخب وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس، برئاسة محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، ومعه كل من الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، والمدير الفني للاتحاد إدارياً شعبان السيد، والمدرب الياباني أشيد كوكي، وثمانية لاعبين هم: مانع جمعة مراد، وراشد محمد شريف، ومنصور جمعة عبدالرحمن (نادي الشارقة الرياضي)، وحميد سعيد الشامسي، وزايد فيصل النقبي (اتحاد كلباء)، وحمد صالح الهاشمي، ومايد راشد النقبي (خورفكان)، وسيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية).

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