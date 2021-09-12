الامارات | «هريكين لين» بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «سانت ليجر ستيكس» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «هريكين لين» بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «سانت ليجر ستيكس» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المهر «هريكين لين» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب السباق الكلاسيكي الأعرق في العالم «سانت ليجر ستيكس»، الذي أقيم، أمس، على مضمار دونكاستر البريطاني، في نسخته الـ243، وجرى لمسافة 2921 متر عشبي.

وواصلت خيول الإمارات، تألقها على المضمار البريطاني العريق، بتحقيق ثلاثية، في الأشواط السبعة التي تضمنها السباق، إذ بجانب فوز «هريكين لين»، نجح الجواد «غلورياس جورني»، بشعار فريق سمو الشيخة الجليلة للسباقات، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في الفوز بلقب شوط «بارك ستيكس»، قبل أن يذهب لقب الشوط الختامي إلى «غودولفين» مجدداً، بفوز «رويال فليت» بإشراف آبلبي بلقب (فيرمانتيا هانديكاب).

وعرف «هريكين لين»، بقيادة وليام بيوك، كيفية البقاء على مقربة من كوكبة المقدمة، قبل أن يطلق الفارس العنان للخيل بقوة، مع دخول المنعطف الأخير في السباق، متجاوزاً منافسيه، ومنتزعاً الصدارة نحو الفوز بالسباق، بزمن قياسي بلغ ثلاث دقائق وأربع ثوانٍ و28 جزءاً من الثانية.

في جانب آخر، تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، إلى مضمار لونغشام في العاصمة الفرنسية باريس، في سباق يجتذب أشواطه الـ43 نخبة جياد الساحة الدولية، في سعيها لخوض خمس بطولات تحضيرية، تمكنها من حجز مقاعدها إلى حفل قوس النصر أو «الآرك» الفرنسي، في الثالث من أكتوبر المقبل، تتقدمها خمسة خيول بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب أندريه فابر، تبرز منها المهرة «فيلومين»، الطامحة إلى لقب الشوط الرئيس «بري فيرمين» لخيول الفئة الأولى «جروب 1».

ويحمل الجواد «سبلميس» راية «غودولفين»، في المنافسة على ثانية البطولات الرئيسة «بري فوي»، التي تجري في الشوط الثالث، والمخصصة لخيول الفئة الثانية «جروب 2».

وتستند حظوظ «فيلومين»، في المنافسة على لقب سباق «بري فيرمين» لمسافة 2400 متر، إلى قدراتها التحملية، التي قادتها لاستهلال الموسم، في أبريل الماضي، بفوز سهل في سباق «بري بينيلوب» للفئة الثالثة.

مهرة «غودولفين» «فيلومين» تطلب لقب شوط «بري فيرمين» في فرنسا اليوم.

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