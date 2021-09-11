شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يبدي فخره بنموذج الاتحاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، سلمان آل خليفة، وذلك بعد الإشادة والتقدير من قبل الأخير بالاستراتيجية الجديدة لتحول كرة القدم السعودية.

وأكد المسحل أن تأكيد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتواجد الاتحاد السعودي كنموذج فاعل وناجح آسيويا، يجسد متانة مخرجات العمل الجماعي لكافة عناصر كرة القدم في المملكة والمتمثلة في اتحاد الكرة والأندية وجميع المرتبطين باللعبة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والاهتمام المستمر من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، كما يعزز من الشراكة المتميزة والعمل المتميز بين الاتحادين السعودي والآسيوي والتي تشهد قوة إيجابية وتفاهما ناجحا لصالح كرة القدم.

وكان سلمان آل خليفة أشاد بخطوة الاتحاد السعودي المتضمنة إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس الماضي، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الجمعية العمومية والأندية وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وذلك في مجمع الصالات الخضراء بالرياض.

وأوضح سلمان أن خطوة الاتحاد السعودي تفتح آفاقا حقيقية لتمتين مستقبل كرة القدم في المملكة واستقرار مراحل تطويره بشكل واضح وبأهداف محددة ورؤى إيجابية تمت من خلال دراسة واقع ومسايرة تجارب دولية ناجحة.

وأضاف «نسعد في الاتحاد الآسيوي بدعم مثل تلك الاستراتيجيات والعمل جنبا إلى جنب بخبراتنا وكوادرنا لإنجاح المشاريع والاستراتيجيات الكروية في كل أنحاء القارة»، كما أعرب عن فخر المنظومة الآسيوية الكروية بالنماذج الناجحة والفاعلة مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا دعم الاتحاد الكامل لكل خطوات التطوير والنماء في جميع أنحاء القارة.