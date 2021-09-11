تتويج نادي جدة بسلة الكراسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُوج نادي جدة بكأس بطولة المملكة لكرة السلة على الكراسي المتحركة للشباب تحت 23 عاما للإعاقة الحركية التي اختتمت أمس الأول على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة وأقيمت على مدار يومين. وتمكن نادي جدة من إحراز اللقب بتحقيقه المركز الأول برصيد 4 نقاط، فيما حل نادي جازان ثانيا برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث نادي المدينة المنورة بنقطتين، حيث توج نائب رئيس اللجنة الفنية باللجنة بندر المغيصيب في نهاية البطولة نادي جدة بكأس البطولة ونادي جازان بالميداليات الفضية ونادي المدينة المنورة بالميداليات البرونزية.



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