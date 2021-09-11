حائل بطل كرة الهدف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي حائل كأس بطولة المملكة للشباب لكرة الهدف تحت 20 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الباحة 6/ 5 أمس على صالة بيت الطالب بالدمام. وتوج نائب رئيس اتحاد رياضات المكفوفين علي الدرسوني، نادي حائل بكأس البطولة، وحل ثانيا نادي الباحة، والرياض ثالثا بفوزه في لقاء تحديد المركزين الثالث، والرابع على عسير.



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