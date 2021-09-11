«نخبة المدارس» يختتم معسكر إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم أمس معسكره الإعدادي في إسبانيا بتجربة ودية رابعة جمعته بفريق نادي «C.E.EL Catllar» الإسباني تحت 17 عاما، وانتهت بفوز فريق المدارس 5/ 2. وسجل لفريق االنخبة، علوي عطاس (هدفين)، وعبدالصمد القحطاني (هدفين)، وهدف لعبدالرزاق عواجي. وحرص المدرب ياغو أغالير على إشراك غالبية اللاعبين للوقوف على إمكاناتهم البدنية والفنية، مقدما شكره لجميع اللاعبين على العطاء الذي قدم خلال هذه المباراة والمباريات الماضية، مبديا سعادته بالتطور اللافت في أداء كل لاعب، مشيدا بما يملكه لاعبو الفريق من مواهب وإمكانات بدنية عالية.

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