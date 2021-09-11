لعبة «كراسي» وفض اشتباك بين 4

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الاتفاق صاحب النقاط الخمس اليوم نظيره الرائد (6 نقاط) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث «فارس الدهناء» عن تحقيق فوزه الثاني بالدوري بعد فترة التوقف، بعد أن خاض مواجهتين وديتين كسب نتيجتيهما أمام فريقي الروضة والباطن، لكن المدرب الوطني خالد العطوي سيفتقد اليوم خدمات أبرز مفاتيح لعبه المتمثلة في محمد الكويكبي للإصابة وعدم الجاهزية بينما يتسلح بأجابنه المميزين وفي مقدمتهم السويدي روبن كوايسون والحارس الجزائري رايس أمبولحي والمغربي وليد أزارو.

في الطرف الآخر يبحث مدرب الرائد، الإسباني بابلو ماشين عن انتزاع فوزه الثالث بالدوري، بعد أن خاض خلال لفترة التوقف لقاء وديا خسره أمام الشباب.

ويدخل ماشين اللقاء بستة أجانب نتيجة عدم إكمال إدارة النادي ملف الأجانب السبعة في الميركاتو الصيفي.

وينتظر أن يدفع بالمغربيين محمد فوزير وكريم البركاوي بالإضافة للبرازيليين هنريكي وسانتوس وكذلك الحارس الإسباني ياجو هيريرين.

الباطن والفتح

يحل الفتح ضيفا على الباطن وفي حصيلة كل منهما 4 نقاط، في مواجهه تأجلت ليوم واحد بسبب تمديد أيام فيفا لدول أمريكا الجنوبية، ويطمع كل منهما في تحقيق الانتصار الثاني.

يدخل المستضيف الباطن المباراة بقيادة مدربه الصربي نيناد لالاتوفيتش بأسلوبه المتوازن بين الخطوط والاعتماد على المغربي يوسف الجبلي في صناعة اللعب في منتصف الملعب، وابن جلدته محمد رايحي على الطرف الأيمن مع تواجد الكنغولي فابيو أبرو كرأس حربة من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور للتسجيل المبكر، بعد أن كان الفريق قد خاض مواجهة ودية واحدة أثناء التوقف أمام الاتفاق.

على الجانب الآخر، يسعى مدرب الفتح البلجيكي يانيك فييرا الطامح للعودة بالنقاط الثلاث مرتكزا على أجانبه بقيادة الجزائري سفيان بن دبكة الذي مدد عقده للعام 2024 والمغربي مراد باتنا والبيروفي كريستيان كويفا مع انطلاقات الظهير نواف بوشل في الجهة اليمنى بينما يبقى الكرواتي ايقان سانتيني وحيدا في خط المقدمة.

وكان الفتح خاض مباراة تجريبية أمام الروضة خلال توقف الدوري.

كيف استغلوا فترة التوقف؟

