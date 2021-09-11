’’لا عزاء لمن يدعي بالكذب أنهم أصحاب هذه البطولات‘‘.. تعليق مثير من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

هنأ رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، فريق كرة اليد بالنادي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، بنتيجة 28-27.

وكتب منصور على حسابه في موقع "فيسبوك" : "مبروك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الإفريقي والوصول إلى كأس العالم للأندية.. مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.. مبروك لأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي ما لم يتحمله بشر".

وتابع: "‏‏‏تحية للأبطال لاعبين ومدربين وأجهزة طبية وإدارية وجماهير وأعضاء جمعية عمومية".

وأضاف رئيس الزمالك السابق: "‏ولا عزاء لمن يدعي بالكذب أنهم أصحاب هذه البطولات وهم لم يتعاقدوا مع لاعب واحد في كل هذه الفرق العملاقة ولكنهم اعتادوا سرقة جهد الآخرين الذين تعاقدوا وراعوا هؤلاء الأبطال والذي يوجد لاعبين من هذه الفرق بما فيها الناشئين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر".

وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي لليد، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.